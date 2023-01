Курс отличный! Только 1 лекцию пришлось смотреть в записи, на остальных присутствовал. Всем, кто будет проходить следующие курсы — приходите на онлайн лекции, задавайте вопросы, спикеры обладают очень хорошими знаниями и в смежных областях и всегда готовы помочь. Спасибо Миша и Рома за организацию курса с таким большим количеством спикеров из мировых компаний!



Евгений Малов

Head of Customer Experience at Find My Kids